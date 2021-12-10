Популярная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет авторскую программу "Світське життя", показала, как выглядит между съемками.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году она объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова, с которым у них есть два сына - 4-летний Иван и 4-месячный Даниил.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Осадчая показала себя в шикарном платье красного цвета, которое шикарно подчеркивает её прекрасную фигуру. Также, телеведущая засветила, как выглядит между съемками.

"Вчера...и сегодня", — показала Катя Осадчая.

Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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