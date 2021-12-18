Телеведущая Катя Осадчая и Юрий Горубнов много лет живут вместе, а также переехали в элитный особняк в поселке под Киевом, где воспитывают двоих сыновей, передает Politeka.net. Обычно пара показывает больше кадры из своей светской жизни, ведь много времени проводит на съемках.
Обычно телеведущие блистают на сценах и хвастаются сценическими образами с множеством интересных моментов за кулисами. Также Осадчая из-за своей работы часто уезжает в командировки и показывает свои будни в Инстаграм. В этот же раз паре посчастливилось отдохнуть вместе дома.
«Наконец-то и мы украсили елку 😅место для подарков немало 😉 а вы уже поставили свою елку дома?» - пишет Осадчая.
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«Очень красивая елочка👏; 🎄Красота!; Да, вчера вечером, наконец ❤️🥰; Какая красивая елочка!!! 😍; 👍Катя супер👏; Очень хорошо❤️; Вы такие классные; Конечно; Очень хорошая!😍; такие классные🥰; наигрались, как маленькие 😅🥰; И мы украсили сейчас 😍; Ох, какая красота🌟; Хорошая😍 так вчера поставили с сыном❤️; Хорошая у вас елочка 👏👏👏. А вы такие теплые и светлые❤».
Ранее мы писал, пара нередко делится кадрами со своего дома, в частности она похвасталась тем, как приготовилась к встрече нового года. Влюбленные уже украсили елку, под которую положили подарки.
Супруги сделали селфи, на котором поделились веселым настроением.
"Вы уже готовитесь к новогодним праздникам? А к Святому Николаю? Были послушными?", - написал Юрий Горбунов.
Напомним, Горбунов в стильном костюме показал, где проводит вечер пятницы
Как сообщала Politeka, Осадчая похвасталась малышом-сыном, с которым хочет проводить как можно больше времени
Также Politeka писала, Осадчая сравнила свой "светский" образ с повседневным