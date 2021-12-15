Известная украинская ведущая Катя Осадчая показала своего подросшего сына Данила и рассказала о том, как заботится о малыше.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом в своем Инстаграм. Как известно, 19 августа этого года Осадчая стала мамой в третий раз – у них с Юрием Горбуновым родился второй общий сын, которого они назвали Данилой.

Несмотря на постоянные съемки, ведущая старается как можно больше времени проводить с сыном. В новой публикации она поделилась милым домашним фото, на котором держала малыша на руках. При этом мальчик был повернут к зрителям спиной.

«Каждый день Данилка изучает мир и демонстрирует нам новые навыки и так быстро растет, что хочется провести вместе как можно больше времени», - написала Осадчая.

Она добавила, что в современном мире появилось множество средств и приспособлений, которые помогают матерям ухаживать за детьми, и рассказала, что также ими пользуется по возможности.

Ее поклонники не смогли пройти мимо этого поста.

«Катя Вы удивительная. Пора за доченькой!», «Какие же вы хорошенькие! Искренне люблю вас», «Очень хорошо выглядите Катерина. Красавица мама и сынок», «Сладенький! Будьте счастливы!», «Катя вы прекрасны», «Хорошенький, уже подрос!», - пишут люди.

Напомним, Осадчая вывела на откровенность Каминскую из "НеАнгелов", появились подробности.

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая похвасталась райскими видами столицы Италии.

Также Politeka писала, что Осадчая и Горбунова наслаждаются жизнью, улетев подальше от детей.