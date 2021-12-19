"Дизель Шоу" заробило велику популярність в Україні, адже в ньому влучно можуть пожартувати над сформованими в країні ситуаціями, а також показати просто смішну сценку, повідомляє Politeka.net.

Так, на офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували уривок номера, в якому Євген Нікішин здивував виглядом в жіночому образі з перукою і червоними губами. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах зобразили ситуацію між таксистом у виконанні Євгена Сморигіна, і його пасажиркою в стані алкогольного сп'яніння.

"Жінка, відчепіться від мене!",- заявив Сморигін.

"Пасажирка" попросила поїхати з нею в ліс для любовних утіх.

"У тебе немає вибору, а у мене немає грошей. Зате є неприборкане бажання розрахуватися з тобою нематеріально", - заявив Нікішин в образі.

За півгодини публікація зібрала понад 1000 переглядів і трохи коментарів.

"Це ж... Найцікавіше!🔥 🔥 🔥 🙌 🏻 ",- написав один з коментаторів, а інші залишили усміхнені смайлики.

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