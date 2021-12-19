"Дизель Шоу" заработало большую популярность в Украине, ведь в нем метко могут пошутить над сложившимися в стране ситуациями, а также показать просто смешную сценку, сообщает Politeka.net.
Так, на официальной странице проекта в Инстаграм опубликовали отрывок номера, в котором Евгений Никишин удивил видом в женском образе с париком и красными губами. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах изобразили ситуацию между таксистом в исполнении Евгения Сморыгина, и его пассажиркой в состоянии алкогольного опьянения.
"Женщина, отстаньте от меня!", - заявил Сморыгин.
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"Пассажирка" попросила поехать с ней в лес для любовных утех.
"У тебя нет выбора, а у меня нет денег. Зато есть неукротимое желание рассчитаться с тобой нематериально", - заявил Никишин в образе.
За полчаса публикация собрала более 1000 просмотров и немного комментариев.
"Это же... Самое Интересное!🔥🔥🔥🙌🏻", - написал один из комментаторов, а другие оставили улыбающиеся смайлики.
Напомним, звезды "Дизель шоу" Писаренко и Никишин дали неожиданный совет
Как сообщала Politeka, в "Дизель Шоу" дерзко высмеяли болезненную для украинцев тему
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