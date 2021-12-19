Актеры "Дизель шоу" пытаются подарить хорошее настроение украинцам, изображая самых разных персонажей, в частности в этот раз удивил видом Евгений Никишин.

"Дизель Шоу" заработало большую популярность в Украине, ведь в нем метко могут пошутить над сложившимися в стране ситуациями, а также показать просто смешную сценку, сообщает Politeka.net.

Так, на официальной странице проекта в Инстаграм опубликовали отрывок номера, в котором Евгений Никишин удивил видом в женском образе с париком и красными губами. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах изобразили ситуацию между таксистом в исполнении Евгения Сморыгина, и его пассажиркой в состоянии алкогольного опьянения.

"Женщина, отстаньте от меня!", - заявил Сморыгин.

"Пассажирка" попросила поехать с ней в лес для любовных утех.

"У тебя нет выбора, а у меня нет денег. Зато есть неукротимое желание рассчитаться с тобой нематериально", - заявил Никишин в образе.

За полчаса публикация собрала более 1000 просмотров и немного комментариев.

"Это же... Самое Интересное!🔥🔥🔥🙌🏻", - написал один из комментаторов, а другие оставили улыбающиеся смайлики.

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