Актеры «Дизель шоу» развеселили поклонников новым видео, которое посвящено обещанной президентом тысяче гривен за вакцинацию против ковид.

Как пишет Politeka.net, развлекательный видеоролик появился на странице «Дизель шоу» в Инстаграм (чтобы просмотреть - скролльте страницу до конца)

На сцене Евгений Сморигин перевоплотился в любимый миллионами образ ворчливой бабушки Жени Сморигишны, которая пришла в спортзал с еще одной пенсионеркой, которую сыграл другой комик Евгений Гашенко.

Бабули решили обсудить, на что потратить тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса.

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Когда в зал зашла эффектная девушка в мини-шортах в исполнении Яны Глущенко, то Сморигин назвал ее особой легкого поведения.

"Ходит жо*ой крутит, наверное отрабатывает тысячу", - говорит комик.

" Купить говядины и попросить продавщицу спеть?😁 Или сходить с красавчиком в кино?😉Ох и размечтались наши старушки в поисках вариантов, куда же потратить «президентскую тысячу»! А само обсуждение произошло в спортзале💪🏼Чем закончились мечтания – смотрите прямо сейчас!", - говорится в публикации.

Ранее Politeka писала, что звезду "Дизель шоу" Булитко схватил за шею ее коллега, появилось видео: "Эй ты, курица, давно хотел...".

Напомним, что актеры "Дизель шоу" тронули архивными кадрами с веселой Поплавской: "Нужно жить дальше".

A еще Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" показала свой новый автомобиль: "Ни гвоздя, ни жезла!".