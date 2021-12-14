Актеры "Дизель шоу" часто высмеивают наболевшие для украинцев темы, а зрители воспринимают все шутки со смехом, например, в этот раз артисти показали сценку, посвященную сертификатам.

Как известно, в мире сейчас бушует пандемия коронавируса, пишет Politeka.net. Для того, чтобы остановить распространение болезни, применяются различные меры. В частности, в красной и желтых зонах в Украине от людей требуют сертификаты о наличии вакцин. Именно эту болезненную тему решили высмеять звезды "Дизель шоу". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Закон один для всех и даже для самих представителей закона. Это доказала героиня очень смешного номера в исполнении Егора Крутоголова: женщина-кремень не пускала полицейского в туалет без covid-сертификата", - написали авторы поста.

За шесть часов публикация собрала около 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"🔥❤️❤️номер отличный", "Номер просто 🔥🔥🔥🔥🔥. Спасибо за хорошее настроение не только в пятницу ❤️❤️❤️", "Сегодня утром перед садиком с сыном смотрели ,ржака нереальная🔥🔥🔥", "Вся наша реальность", "Сритификат 🤣🤣🤣", "То что надо! Ещё бы туда тех кто продвигает QR-коды👏👏👏👏😂😂😂😂😂", - написали пользователи Сети.

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