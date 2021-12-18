Як передає Politeka.net, Слава Дьомін є відомим українським телеведучим. Він прославився завдяки участі в програмі "Голос країни" і суддівству в шоу "Співають всі". Також, Слава Дьомін - друг Тіни Кароль, яка з'являлася в його програмі на радіо.

Так, на цей раз ведучий опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. Слава Дьомін постав перед камерою в шикарному елегантному костюмі, що незвично для нього. Найчастіше ведучий з'являється в спортивному стилі одягу.

"13 днів до того як ми обожремося олів'єхою і поправимося на 150 кг", - пожартував Слава Дьомін.

Шанувальники ведучого залишили йому безліч коментарів під фото: "Шикарний вигляд! Я думаю, Вам не загрожує поправитися аж на 150 кіло", "Відразу фільм згадався П'ять хвилин... п'ять мінууут це багато чи мало", "Ух ти", "Дьомін Слава Дьомін😎 Агент Новий Рік", "Супер фотка", "Улюблений радіо ведучий 🍒LuxFM Слава! Тільки м'ясо в олів'є, зараз не та докторська ковбаса нормальна, яка була в радянські часи! Ви ж спортом займаєтеся, бережіть своє здоров'я!".

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