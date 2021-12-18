Как передает Politeka.net, Слава Демин является известным украинским телеведущим. Он прославился благодаря участию в программе "Голос країни" и судейству в шоу "Співають всі". Также, Слава Демин - друг Тины Кароль, которая появлялась в его программе на радио.

Так, на этот раз ведущий опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. Слава Демин предстал перед камерой в шикарном элегантном костюме, что непривычно для него. Чаще ведущий появляется в спортивном стиле одежды.

"13 дней до того как мы обожремся оливьехой и поправимся на 150 кг", — пошутил Слава Дёмин.

Поклонники ведущего оставили ему множество комментариев под фото: "Шикарный вид! Я думаю, Вам не грозит поправиться аж на 150 кило", "Сразу фильм вспомнился Пять минут… пять минууут это много или мало", "Ух ты", "Демин Слава Демин😎 Агент Новый год", "Супер фотка", "Любимый радио ведущий 🍒LuxFM Слава! Только мясо в оливье, сейчас не та докторская колбаса нормальная, которая была в советские времена! Вы же спортом занимаетесь, берегите своё здоровье!".

Ранее сообщалось, судья "Співають всі" и ведущий Демин огрызнулся на претензии после развода: "Делать из себя псевдоэксперта..."

Также, ведущий "Голос країни" Демин насмешил видом на съемке с собакой: "Впервые на твоих фото кто-то красивее тебя"

Politeka рассказывала, Демин высмеял Александру Зарицкую из Kazka, показав ее разбитый телефон: "Друзья, на секундочку..."