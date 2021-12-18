Вже більше 10 років Григорій Решетник будує стосунки з красунею Христиною, з якою вони виховують трьох синів - Івана і Дмитра, і наймолодшого - Олександра, повідомляє Politeka.net.
Найменший з'явився на світ в червні минулого року. Щаслива мама часто ділиться кадрами, на яких показує, як росте Саша.
Цього разу малюк позував на тлі ошатної ялинки. На хлопчика наділи модний червоний костюм, а він осявав своєю широкою посмішкою.
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За 15 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
"Красунчик😍 😎 👍 ✌", " такий милий красунчик🔥 🔥 🔥", "шедевр, солодкість, мед", "Гриша❤️❤️❤️", "такий Лапочка Гарненька. На тата схожий", " Симпатюлька😍 🙌 🎅 🎉", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Христина Решетник в одному з інтерв'ю розповіла, що її чоловік - дуже турботливий батько, і по можливості завжди допомагає їй з доглядом.
Сім'я виглядає щасливою. Зазначимо, що нещодавно Христина сама вирушила на відпочинок за кордон - такий подарунок їй підніс Григорій Решетник.
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