Уже более 10 лет Григорий Решетник строит отношения с красоткой Кристиной, с которой они воспитывают троих сыновей - Ивана и Дмитрия, и самого младшего - Александра, сообщает Politeka.net.

Самый маленький появился на свет в июне прошлого года. Счастливая мама часто делится кадрами, на которых показывает, как растет Саша.

В этот раз малыш позировал на фоне нарядной елки. На мальчика надели модный красный костюм, а он озарял своей широкой улыбкой.

"Маленького Санту приглашали?", - написала жена телеведущего.

За 15 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Красавчик 😍😎👍✌", "Такой милый красавчик 🔥🔥🔥", "Шедевр, сладость, мед", "Гриша❤️❤️❤️", "Такой лапочка хорошенькая. На папу похож", "Симпатюлька 😍🙌🎅🎉", - написали пользователи Сети.

Отметим, Кристина Решетник в одном из интервью рассказала, что ее муж - очень заботливый отец, и по возможности всегда помогает ей с уходом.

Семья выглядит счастливой. Отметим, что недавно Кристина сама отправилась на отдых за границу - такой подарок ей преподнес Григорий Решетник.

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