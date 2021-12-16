Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Кристина Решетник показала, как наряжалась на Новый год последние два года. На фото Кристина, которая является матерью троих детей, позировала рядом со звездным мужем. На первом фото она предстала в эффектном блестящем платье, а на втором в черном платье с открытыми плечами.

«Через 2 недели будем праздновать Новый 2022 год. Вы уже готовы? Знаете, где будете встречать НГ? А пока давайте проголосуем, какой #look Вам нравится больше всего? 1 – 2020. 2 – 2022», - подписала фото Кристина Решетник.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Hollywood», «Чорное - бомба ракета», «Кристина, все огонь», «А у мужа один и тот же костюм, им легче», «Оба очень хороши!», «Всегда очаровательна», «Мне первый образ, фигура - бомба, платье тоже», - пишут пользователи сети.

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