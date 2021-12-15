Как пишет Politeka.net, пара не сдержала своих чувств на страничке Кристины Решетник в Инстаграм. Так, супруга ведущего поделилась новым фото.
На снимке Решетник стояла в лифте в строгом черном пальто с эффектным воротником и поясом. Необычной деталью ее образа стал белый галстук, который жена ведущего завязала на шее небрежным узлом. Темно-красный клатч, часы и украшения дополнили элегантный образ.
В подписи к фото Кристина обратилась к своим подписчикам.
«Давайте пообщаемся тут! Спрашивайте у меня что угодно, а я буду отвечать да или нет. Давайте? Очень жду», - предложила жена ведущего.
Решетник не смог удержаться от соблазна пофлиртовать со своей женой в комментариях.
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«Девушка, а вы замужем?», - поинтересовался ведущий.
«Да, люблю одного очаровательного парня», - ответила его супруга.
Другие украинцы также оставили комментарии.
«У Вас очень хорошая семья, а детки особенно», «Бизнес леди и красотка», «Такая красавица, леди. Как ты все успеваешь?», «Кума вау! Выглядишь шикарно!», - пишут люди.
Напомним, ведущий «Україна має талант» Решетник обаял видом на съемках.
Как сообщала Politeka, жена ведущего «Україна має талант» Решетника поделилась опытом с поклонниками.
Также Politeka писала, что жена ведущего «Холостячки» Решетника растрогала семейными кадрами.