Ведущий популярных украинских проектов «Холостяк», «Холостячка» и «Україна має талант» Григорий Решетник пофлиртовал с собственной женой на глазах у украинцев.

Как пишет Politeka.net, пара не сдержала своих чувств на страничке Кристины Решетник в Инстаграм. Так, супруга ведущего поделилась новым фото.

На снимке Решетник стояла в лифте в строгом черном пальто с эффектным воротником и поясом. Необычной деталью ее образа стал белый галстук, который жена ведущего завязала на шее небрежным узлом. Темно-красный клатч, часы и украшения дополнили элегантный образ.

В подписи к фото Кристина обратилась к своим подписчикам.

«Давайте пообщаемся тут! Спрашивайте у меня что угодно, а я буду отвечать да или нет. Давайте? Очень жду», - предложила жена ведущего.

Решетник не смог удержаться от соблазна пофлиртовать со своей женой в комментариях.

«Девушка, а вы замужем?», - поинтересовался ведущий.

«Да, люблю одного очаровательного парня», - ответила его супруга.

Другие украинцы также оставили комментарии.

«У Вас очень хорошая семья, а детки особенно», «Бизнес леди и красотка», «Такая красавица, леди. Как ты все успеваешь?», «Кума вау! Выглядишь шикарно!», - пишут люди.

Напомним, ведущий «Україна має талант» Решетник обаял видом на съемках.

Как сообщала Politeka, жена ведущего «Україна має талант» Решетника поделилась опытом с поклонниками.

Также Politeka писала, что жена ведущего «Холостячки» Решетника растрогала семейными кадрами.