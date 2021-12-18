Колишній герой шоу "Холостяк", телеведучий Микита Добринін розповів про проблеми з сином, Левом - зараз у сім'ї непростий період, з яким стикаються всі батьки і діти.

Телеведучий Микита Добринін по-справжньому турботливий батько, пише Politeka.net. Такий висновок можна зробити, судячи з кадрів, які зірка публікує в своєму Instagram.

Колишній холостяк багато часу приділяє синові, особливо в сьогоднішній непростий період.

На нових кадрах Микита Добринін постав з сином: "Серце тупо розбивається, коли бачу, що йому погано. Температура і сльози", - написав батько о 7.09.

О 7.17 телеведучий написав, тримаючи сина в руках: "Секундний спокій Лева".

Пізніше батько поговорив з малюком, тримаючи його в руках.

"Всі це проходили, і ми пройдемо. Зуби всі виростуть і температури високі пройдуть", - написав Микита Добринін.

Зазначимо, Микита Добринін продовжив будувати стосунки з Дашею Квітковою після завершення зйомок на шоу "Холостяк".

Пара одружилася, а цього року стала батьками. Це одні з небагатьох закоханих, яким вдалося зберегти союз після участь у проекті.

Найчастіше пари розлучаються через недовгий термін.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна поділилася настроєм, влаштувавши фотосесію з сином біля дзеркала

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