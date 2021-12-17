Блогерыня Даша Квитова, которая стала победительницей шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, а потом за звездного красавца вышла замуж, показала, как проводит время с супругом.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова, которая победила на шоу "Холостяк", а потом вышла замуж за главного героя проекта Никиту Добрынина, недавно родила сына, которого назвали Левом. Также красотка стала очень популярной блогеркой в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На фото Даша залезла к мужу на руки и обнимала его. Парочка сидела у новогодней елки, которая уже была наряжена.

"Одна из лучших частей меня", - написала Даша Квиткова под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Леф фотографировал?", "А кто вас обычно дома фотографирует?", "Дырка на рукаве?))", "Боже какие же вы классные", "Каспер такой смешной на последнем фото", "Домашние, уютные, прекрасные", "Восхищаюсь вами, вы просто. Любви Вашей семье огромной и чистой".

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