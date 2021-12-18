Бывший герой шоу «Холостяк», телеведущий Никита Добрынин рассказал о проблемах с сыном, Львом - сейчас у семьи непростой период, с которым сталкиваются все родители и дети.

Телеведущий Никита Добрынин по-настоящему заботливый отец, пишет Politeka.net. Такой вывод можно сделать, судя по кадрам, которые звезда публикует в своем Инстаграм.

Бывший холостяк много времени уделяет сыну, особенно в сегодняшний непростой период.

На новых кадрах Никита Добрынин предстал с сыном: "Сердце тупо разбивается, когда вижу, что ему плохо. Температура и слезы", - написал отец в 7.09.

В 7.17 телеведущий написал, держа сына в руках: "Секундное спокойствие Льва".

Позже отец поговорил с малышом, держа его в руках.

"Все это проходили, и мы пройдем. Зубы все вырастут и температуры высокие пройдут", - написал Никита Добрынин.

Отметим, Никита Добрынин продолжил строить отношения с Дашей Квитковой после завершения съемок на шоу "Холостяк".

Пара поженилась, а в этом году стала родителями. Это одни из немногих влюбленных, которым удалось сохранить союз после участие в проекте.

Зачастую пары расстаются спустя недолгий срок.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина поделилась настроением, устроив фотосессию с сыном у зеркала

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