Телеведущий Никита Добрынин по-настоящему заботливый отец, пишет Politeka.net. Такой вывод можно сделать, судя по кадрам, которые звезда публикует в своем Инстаграм.
Бывший холостяк много времени уделяет сыну, особенно в сегодняшний непростой период.
На новых кадрах Никита Добрынин предстал с сыном: "Сердце тупо разбивается, когда вижу, что ему плохо. Температура и слезы", - написал отец в 7.09.
В 7.17 телеведущий написал, держа сына в руках: "Секундное спокойствие Льва".
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Позже отец поговорил с малышом, держа его в руках.
"Все это проходили, и мы пройдем. Зубы все вырастут и температуры высокие пройдут", - написал Никита Добрынин.
Отметим, Никита Добрынин продолжил строить отношения с Дашей Квитковой после завершения съемок на шоу "Холостяк".
Пара поженилась, а в этом году стала родителями. Это одни из немногих влюбленных, которым удалось сохранить союз после участие в проекте.
Зачастую пары расстаются спустя недолгий срок.
Напомним, жена "Холостяка" Добрынина поделилась настроением, устроив фотосессию с сыном у зеркала
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