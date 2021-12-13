Блогерка Даша Квиткова, которая победила в шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, показала кадры с преображением их залы, где наконец-то они поставили елку.

Добрынин и Квиткова на страничках в соцсетях часто показывают кадры из своего нового дома, куда переезжали перед рождением сына. Причем тогда переезд откладывался несколько раз, ничего не было готово и даже мебель им не привезли вовремя.

Одна только кухня блогерам обошлась в девяносто тысяч гривен, по словам самой Квитковой, которая пожаловалась на некачественную работу. В этот раз она решила показать кадры из залы, где они семьей проводят больше всего времени.

"У нас дома тоже красота. Муж наконец-то распутал гирлянду" - пишет Даша.

Пара украсила елку и наконец-то разобрала гирлянды, чтобы все украсить. По словам Даши, ей очень нравится обстановка.

«Теперь у нас две недвижимости. Квартира и дом. Свой собственный дом в Киеве (20 минут от центра), без помощи родителей. Мы просто хотим, чтобы вас еще больше мотивировало то, когда в вас не верят близкие. Не потому, что нужно доказать что-то им, а чтобы только убедиться в том, что вы сильные и все обязательно получится», — писала Квиткова раньше.

Блогерша Даша Квиткова все чаще показывает в Инстаграм, как проходят ее будни с маленьким сыном Львом, которому скоро будет пять месяцев. Также она рассказывает, как изменилась ее жизнь с появлением ребенка и как она пытается все успевать.

Причем Квиткова не забывает о жизни блогера, появляясь на разных мероприятиях с мужем и посещая разные светские вечера.

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