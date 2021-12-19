Діма Монатік починав кар'єру з занять танцями, пише Politeka.net. Майбутня знаменитість брав участь у луцькій танцювальній брейк-данс команді, а пізніше вирішив показати себе в різних талант-шоу.

Зараз Діма Монатік - один з найпопулярніших артистів з багатомільйонною аудиторією. Співак вирішив побалувати шанувальників, оригінально привітавши їх з днем святого Миколая. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Співак разом зі своєю командою красиво станцював на вулиці.

"З днем святого Миколая! Всіх благ, добра, щастя і ритму!",- написав співак.

За 40 хвилин публікація зібрала майже 30 тисяч переглядів і багато різних коментарів:

"Зі святом всіх!!!! Чудес якомога більше❤️❤️🎄 🎄", "хто у вас хореограф? Або самі справляєтеся?", "Постарів Монатік", "Спасибі велике і вас теж😍😍😍😍", "🔥🔥🔥 Запалюй, а не пропалюй💥 💥 💥", " спасибі велике за святковий настрій🎄 🎄 🎄"," у кого що брязкає? Діма? Що у вас в кишенях?😄 Мегапозитив! Я Ваша фанатка недавно, але мені так до душі все що ви витворяєте 🔥❤️❤️❤️❤️ ".

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