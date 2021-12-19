Дима Монатик начинал карьеру с занятий танцами, пишет Politeka.net. Будущая знаменитость участвовал в луцкой танцевальной брейк-данс команде, а позже решил показать себя в разных талант-шоу.

Сейчас Дима Монатик - один из популярнейших артистов с многомиллионной аудиторией. Певец решил побаловать поклонников, оригинально поздравив их с днем святого Николая. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Певец вместе со своей командой красиво станцевал на улице.

" С днем святого Николая! Всех благ, добра, счастья и ритма!", - написал певец.

За 40 минут публикация собрала почти 30 тысяч просмотров и много разных комментариев:

"С праздником всех!!!! Чудес как можно больше ❤️❤️🎄🎄", "Кто у вас хореограф? Или сами справляетесь?", "Постарел Монатик", "Спасибо большое и вас тоже😍😍😍😍", "🔥🔥🔥 зажигай, а не прожигай 💥💥💥", "Спасибо большое за праздничное настроение🎄🎄🎄", "У кого что брякает? Дима? Что у вас в карманах?😄 мегапозитив! Я Ваша фанатка недавно, но мне так к душе все что Вы вытворяете 🔥❤️❤️❤️❤️ ".

Напомним, каким Дима Монатик был в юности, судья "Голосу країни"

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