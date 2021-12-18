Как пишет Politeka.net, Лида Ли некоторое время работала у Дмитрия бэк-вокалисткой. После этого артистка заявила о себе, придя на талант-шоу. И в итоге Монатик решил стать продюсером артистки, как и другой молодой красотки Нино Басилой. Но недавно молодые таланты закончили сотрудничать с Монатиком. После этого Лида успела поучаствовать в "Танцях з зірками", но довольно быстро вылетела из шоу. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Лида была в кроссовках и топике. Красотка сидела на коврике для тренировки и сделала несколько селфи.

"Вечерние тренировки по-особенному атмосферные", - написала Лида Ли под фотографиями.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Почему так красиво?", "Огонь".

Напомним, Каднай и Лида Ли после "Танців з зірками" удивили новостями, засветившись вместе

А еще Politeka писала, что Лида Ли заворожила эффектным образом, воссоединившись со своим партнером по «Танцям з зірками»

Также Politeka сообщала, что экс-подопечная Монатика Лида Ли заставила звезд танцевать «под свою дудку»



