Как пишет Politeka.net, Лида Ли некоторое время работала у Дмитрия бэк-вокалисткой. После этого артистка заявила о себе, придя на талант-шоу. И в итоге Монатик решил стать продюсером артистки, как и другой молодой красотки Нино Басилой. Но недавно молодые таланты закончили сотрудничать с Монатиком. После этого Лида успела поучаствовать в "Танцях з зірками", но довольно быстро вылетела из шоу. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фото Лида была в кроссовках и топике. Красотка сидела на коврике для тренировки и сделала несколько селфи.
"Вечерние тренировки по-особенному атмосферные", - написала Лида Ли под фотографиями.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
Максим Тарапата после неудачи с "Холостячкой" Огневич заговорил о сражении за любовь: "Борись за Злату"
Влад Яма живет в красивом доме под Киевом, как он выглядит внутри: кухня-столовая и деревянные потолки
Известный певец в костюме Поросенка распсиховался за кулисами шоу "Маска": "Заканчиваю участие..."
Отношения солистки KAZKA Зарицкой и Мешкова после "Танців з зірками" вышли на новый уровень: "Наконец дождались"
"Почему так красиво?", "Огонь".
Напомним, Каднай и Лида Ли после "Танців з зірками" удивили новостями, засветившись вместе
А еще Politeka писала, что Лида Ли заворожила эффектным образом, воссоединившись со своим партнером по «Танцям з зірками»
Также Politeka сообщала, что экс-подопечная Монатика Лида Ли заставила звезд танцевать «под свою дудку»