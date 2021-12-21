Кадри перепалки з'явилися на YouTube. Конфлікт Сосєдова з Бузовою стався через підопічного останньої - 16-річного Микити Белько. Сосєдов звинуватив юнака в неповажному ставленні до членів журі, чим довів підлітка до сліз, а його тренера до сказу.
Критик упевнений, що успіх Белько на проекті пов'язаний з його привабливою зовнішністю, а не з вокальними даними, на що учасник мав зухвалість відповісти, що це не правда, "а він мені таке говорить".
Сосєдов в боргу не залишився і після виступу хлопця в черговому ефірі "Х-Фактора" заявив, що юнак не поважає суддів.
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"Зневажливе ставлення до членів журі неприпустиме! Немає поваги молодих людей до старших навіть на рівні шоу. Що вже говорити про дітей і батьків", - розійшовся Сосєдов.
Бузова стала на захист підопічного і заявила, що Сосєдова попросив так сказати інший суддя, репер Серьога.
"Ти що, з глузду з'їхала, подружка? Перестань! Я навіть не почув, що мені там Серьога сказав. Оль, ти в своєму розумі?", - парирував критик.
Примітно, що обидва підопічних Бузової все ж пройшли до суперфіналу, тоді як Сосєдов "втратив" одного зі своїх учасників.
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