Кадры перепалки появились на YouTube. Конфликт Соседова с Бузовой произошел из-за подопечного последней - 16-летнего Никиты Белько. Соседов обвинил юношу в неуважительном отношении к членам жюри, чем довел подростка до слез, а его тренера до белого каления.

Критик уверен, что успех Белько на проекте связан с его привлекательной внешностью, а не с вокальными данными, на что участник имел дерзость ответить, что это не правда, "а он мне такое говорит".

Соседов в долгу не остался и после выступления парня в очередном эфире "Х-Фактора" заявил, что юноша не уважает судей.

"Пренебрежительное отношение к членам жюри недопустимо! Нет уважения молодых людей к старшим даже на уровне шоу. Что уж говорить про детей и родителей", - разошелся Соседов.

Бузова встала на защиту подопечного и заявила, что Соседова попросил так сказать другой судья, рэпер Серега.

"Ты что, с ума сошла, подружка? Перестань! Я даже не услышал, что мне там Серега сказал. Оль, ты в своем уме?", - парировал критик.

Примечательно, что оба подопечных Бузовой все же прошли в суперфинал, тогда как Соседов "потерял" одного из своих участников.

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