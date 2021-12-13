Музыкальный критик Сергей Соседов, бывший судья шоу "Х-Фактор" и "Україна має талант", признался, за что держит обиду на певицу Аллу Пугачеву.

Соседов "прошелся" по Примадонне в видеоинтервью для «Вокруг ТВ». Критик считает, что артистка могла бы поблагодарить его за многочисленные хвалебные статьи.

В частности, Соседов заявил, что хорошо, когда Алла Борисовна "ходит на похороны известных композиторов и оплачивает им памятники" (они действительно сделали большой вклад в ее бренд), но было бы еще лучше, если бы она обратила внимание на "более незаметных людей".

По словам Соседова, он тоже лично "приложил руку к популяризации ее имени" - очень много говорил и писал о ней с восторгом.

"Я считаю, что она могла бы мне сказать спасибо за это. Меня даже никогда в гости не приглашала, ничего. Даже спасибо не сказала. Я считаю, что это неблагодарность. Может быть, это самонадеянно с моей стороны, но так считаю я и имею право так считать", - подытожил обиженный на Пугачеву Соседов.

Еще критик, который за словом в карман не полезет, заявил, что если бы украинская певица София Ротару пела всегда вживую сольные концерты, то была бы первой на эстраде, а не Алла Пугачева.

Напомним, известный критик Соседов получил "оплеуху" от единственного сына Софии Ротару: "Моль!"

А еще Politeka писала, Алла Пугачева обаяла моложавым видом в коротеньких шортиках: «Совсем девчонка стала»

Также Politeka сообщала, что Пугачева прогулялась по улице вечером в молодежных очках, появилось видео: "Мадам Брошкина"