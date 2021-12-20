Дівчина відвідала концерт російського репера, похвалившись відповідними кадрами в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.
19 грудня Баста виступив у Києві. Раніше через його виступи в окупованому Криму та участь у пропагандистському кіно, що виправдовує російську агресію, реперу заборонили в'їзд на територію України. Однак минулого року термін заборони закінчився, а СБУ не стала його продовжувати, тому тепер співак знову може виступати в Україні.
Варто відзначити, що не всі українці задоволені таким рішенням. Так, перед концертом у неділю людей на вході зустрічали протестувальники. Однак, Наташу Горову це не зупинило.
У своїх сторіз дівчина показала фрагменти концерту і зізналася, що дуже любить Баста.
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"Улюблений артист. Ця атмосфера. Як же я чекала цей день. Кожен концерт-неймовірна віддача. Готова слухати і слухати. Приходити і танцювати на кожному концерті!", - написала Горова.
Відзначимо, що Наташа-дочка продюсера Ірини Горової. Потап став її прийомним батьком, коли одружився на її матері. Після розлучення Виконавець зберіг хороші відносини не тільки з колишньою дружиною, але і з її дочкою.
Нагадаємо, прийомна дочка Потапа засвітила свою нову тату максимально близько.
Як повідомляла Politeka, прийомна дочка Потапа в червоному заворожила цибулею перед дзеркалом.
Також Politeka писала, що екс-дружина Потапа Горова засвітила, як відпочиває з дітьми в Буковелі.