Прийомна дочка українського продюсера Потапа (справжнє ім'я Олексій Потапенко) Наташа Горова зізналася в любові до скандального російського артиста Басти, який виступав в окупованому Криму.

Дівчина відвідала концерт російського репера, похвалившись відповідними кадрами в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

19 грудня Баста виступив у Києві. Раніше через його виступи в окупованому Криму та участь у пропагандистському кіно, що виправдовує російську агресію, реперу заборонили в'їзд на територію України. Однак минулого року термін заборони закінчився, а СБУ не стала його продовжувати, тому тепер співак знову може виступати в Україні.

Варто відзначити, що не всі українці задоволені таким рішенням. Так, перед концертом у неділю людей на вході зустрічали протестувальники. Однак, Наташу Горову це не зупинило.

У своїх сторіз дівчина показала фрагменти концерту і зізналася, що дуже любить Баста.

"Улюблений артист. Ця атмосфера. Як же я чекала цей день. Кожен концерт-неймовірна віддача. Готова слухати і слухати. Приходити і танцювати на кожному концерті!", - написала Горова.

Відзначимо, що Наташа-дочка продюсера Ірини Горової. Потап став її прийомним батьком, коли одружився на її матері. Після розлучення Виконавець зберіг хороші відносини не тільки з колишньою дружиною, але і з її дочкою.

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