Приемная дочь украинского продюсера Потапа (настоящее имя Алексей Потапенко) Наташа Горовая призналась в любви к скандальному российскому артисту Басте, который выступал в оккупированном Крыму.

Девушка посетила концерт российского рэпера, похваставшись соответствующими кадрами в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

19 декабря Баста выступил в Киеве. Ранее из-за его выступлений в оккупированном Крыму и участии в пропагандистском кино, оправдывающем российскую агрессию, рэперу запретили въезд на территорию Украины. Однако в прошлом году срок запрета истек, а СБУ не стала его продлевать, поэтому теперь певец снова может выступать в Украине.

Стоит отметить, что не все украинцы довольны таким решением. Так, перед концертом в воскресенье людей на входе встречали протестующие. Однако, Наташу Горовую это не остановило.

В своих сториз девушка показала фрагменты концерта и призналась, что очень любит Басту.

«Любимый артист. Эта атмосфера. Как же я ждала этот день. Каждый концерт – невероятная отдача. Готова слушать и слушать. Приходить и танцевать на каждом концерте!», - написала Горовая.

Отметим, что Наташа – дочь продюсера Ирины Горовой. Потап стал ее приемным отцом, когда женился на ее матери. После развода исполнитель сохранил хорошие отношения не только с бывшей женой, но и с ее дочерью.

Напомним, приемная дочь Потапа засветила свою новую тату максимально близко.

Как сообщала Politeka, приемная дочь Потапа в красном заворожила луком перед зеркалом.

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