Девушка посетила концерт российского рэпера, похваставшись соответствующими кадрами в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.
19 декабря Баста выступил в Киеве. Ранее из-за его выступлений в оккупированном Крыму и участии в пропагандистском кино, оправдывающем российскую агрессию, рэперу запретили въезд на территорию Украины. Однако в прошлом году срок запрета истек, а СБУ не стала его продлевать, поэтому теперь певец снова может выступать в Украине.
Стоит отметить, что не все украинцы довольны таким решением. Так, перед концертом в воскресенье людей на входе встречали протестующие. Однако, Наташу Горовую это не остановило.
В своих сториз девушка показала фрагменты концерта и призналась, что очень любит Басту.
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«Любимый артист. Эта атмосфера. Как же я ждала этот день. Каждый концерт – невероятная отдача. Готова слушать и слушать. Приходить и танцевать на каждом концерте!», - написала Горовая.
Отметим, что Наташа – дочь продюсера Ирины Горовой. Потап стал ее приемным отцом, когда женился на ее матери. После развода исполнитель сохранил хорошие отношения не только с бывшей женой, но и с ее дочерью.
Напомним, приемная дочь Потапа засветила свою новую тату максимально близко.
Как сообщала Politeka, приемная дочь Потапа в красном заворожила луком перед зеркалом.
Также Politeka писала, что экс-жена Потапа Горовая засветила, как отдыхает с детьми в Буковеле.