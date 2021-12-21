Як пише Politeka.net, на сторінці українського "Євробачення" в Instagram розгорілася бурхлива дискусія. Як відомо, тепер організацією відбору учасників на конкурс займатиметься не "СТБ", а "Суспільне". Українцям розповіли, як буде проходити цей процес.
"Цього року відбудеться 1 прямий ефір, а саме фінал конкурсу. Учасників буде близько 10-ти. Традиційно відбір проходитиме в середині лютого. Формат не буде відрізнятися від попередніх років. Результати будуть залежати від глядачів і журі", - йдеться в публікації.
Втім, багатьом не сподобалося, що прямий ефір буде тільки один.
"Як це без півфіналів? Раніше це було 3 тижні свята для мене... вже хочу назад відбір від стб", "Поверніть СТБ", "Все зрозуміло, нац відбір вже не буде таким як раніше ... дуже шкода..... даремно СТБ перестав працювати з проектом...", "можу уявити, кого вони виберуть", "Сором! Національний відбір повинен бути на рівні минулих років", "це фіаско! Мені не подобається. Якщо буде Трансу токена, то формат вже не такий!", - пишуть люди.
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