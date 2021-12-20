Санта Дімопулос - часта гостя різних світських заходів, де приємно дивує образами, повідомляє Politeka.net.
У новому Instagram-пості артистка опублікувала кадри, зроблені під час заходу Vogue і Moët & Chandon ❤️.
Санта Дімопулос прийшла в чорній довгій сукні, яка підкреслила її фігуру. Також на фото можна помітити співачку Віру Брежнєву з блискучим головним убором.
"Чарівний різдвяний вечір Vogue і Moët & Chandon ❤️", - підписала кадри переможниця "Танців з зірками".
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Всього 10 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і трохи коментарів.
"Красуня ❤️", "😍🔥🔥🔥🔥🔥😍", "Богиня краси", " Санта, Ви як завжди 🔥 😍 😍 найкрасивіша з усіх❤️", " щасливого Різдва 😍❤️💚🎄🌟🎅🏻", - написали користувачі Мережі.
Примітно, що 25 грудня католики зустрічають Різдво, залишилося всього кілька днів до свята.
Зазначимо, Санта Дімопулос розповіла, що у неї є комісійний бутік, компанія по вітамінним крапельницям, і нерухомість - з усього цього вона отримує дохід.
Нагадаємо, Санта Дімопулос розкрила джерела своїх заробітків
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