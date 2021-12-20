Як пише Politeka.net, Оля Фреймут є популярною українською телеведучою. У зірки є троє дітей-Злата Мітчелл, Валерія і Євдокія. Першу дочку Оля народила від британця на ім'я Ніл. А ось Валерію і Євдокія з'явилися від генерального деректора "Нового каналу" Володимира Локотко, за якого вийшла заміж. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових сторіс Оля показала, як вчить молодшу дочку Євдокію прибирати. Малятко каталася на роликах по величезному особняку і махала шваброю. Можна помітити інтер'єр телеведучої, а також новорічну красуню - ялинку.
"Бабуся Аля знайшла підхід до Євдокії. Прибирання", - написала Оля Фреймут на кадрах.
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А на ще одному сторіс зірка вже показувала свого кота. Він сидів і розкинув лапи, позуючи біля стіни.
"Наш кіт степан, але хлоя", - написано було на другому сторіс.
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