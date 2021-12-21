Інна Білокінь, яка відома як "мама" Вєрки Сердючки, показала свою руду дитину і розкрила її ім'я.

Як передає Politeka.net, Інна Білоконь є відомою артисткою. Вона отримала популярність під іншим сценічним псевдонімом, а саме Інни Адольфівни в образі мами Вєрки Сердючки. Вона завжди супроводжує артиста Андрія Данилка під час виступів. Також, Інна Білоконь брала участь у новому сезоні шоу "Маска", де ховалася за образом Баяна.

Так, цього разу мама Вєрки Сердючки опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Інна Білоконь показала свою маленьку улюбленицю.

"Наша", - пише Інна Білоконь.

У коментарях мама Вєрки Сердючки розкрила ім'я своєї улюблениці, виявилося, що її звуть Галя.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів під публікацією: "Милота", "Пухнастий клубочок", "Сонечко наше руде".

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