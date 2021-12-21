Американського актора Кріса Нота, містера Біга з серіалу "Секс у Великому Місті" після звинувачень у домаганнях відразу від трьох жінок стали звільняти з усіх останніх проектів

Американський актор Кріс Нот позбувся ролі в новому сезоні серіалу» Рівнитель " після скандалу із заявами кількох жінок про домагання. Про стало відомо з повідомлень The New York Times з офіційною заявою студії Universal Television і телеканалу CBS, які знімають серіал.

Нагадаємо, що в серіалі Кріс Нот грав роль колишнього директора ЦРУ і друга головної героїні. Зараз творці» Зрівнювача " не коментують причин звільнення Нота. Однак таке рішення було прийнято фактично відразу після того, як кілька жінок звинуватили актора в сексуальному насильстві.

Сам актор підкреслив, що всі зустрічі були добровільні і за згодою. На даний момент вже відомо, що Нот позбувся ще й 12 млн доларів. На тлі скандалу зірвалася угода про продаж бренду текіли, співвласником якого він є.

Також його дружина вже забрала дитину і відмовилася відзначати з Крісом Різдво, новин про розлучення пара не публікувала.

Також відразу дві жінки, які не знайомі один з одним, заявили, що Кріс Нот їх домагався, в різний час і при різних обставинах. Про це йдеться в новій статті The Hollywood Reporter.

Перший інцидент нібито стався в Лос-Анджелесі в 2004 році з актрисою Зої Лістер Джонс. На той час їй було 22 роки, вона знімалася в "законі і порядку", а також працювала в клубі в Нью-Йорку, який належав Крісу Ноту.

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