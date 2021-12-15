Актер Крис Нот признался, что не хотел сниматься в продолжении сериала «Секс в большом городе», и высказался насчет смерти своего персонажа.

Крис Нот, который играет мужа Керри, мистера Бига, в интервью греческому Vogue признался, что изначально не хотел принимать участие в этом проекте.

Как известно, сериал «И просто так» был воспринят поклонниками культового «Секса в большом городе» весьма неоднозначно. В частности, многих удивило решение сценаристов «убить» одного из ключевых героев, мистера Бига, прямо в первой серии.

Нот пояснил, что не хотел возвращаться к съемкам так как ему не нравилась идея показывать одни и те же проблемы в отношениях мистера Бига и Керри.

«Да, я изначально отказывался участвовать в этом. Продюсер сериала заставил меня передумать. Он заверил, что не будет повторений и убедил, что не произойдет того, чего я боялся. Он сказал, что сейчас все будет иначе», - рассказал актер.

Нот добавил, что в жизни случается всякое, поэтому смерть его персонажа стала достойным финалом его отношений с Керри, который позволил героине двигаться дальше.

Как выяснилось, сценаристы якобы хотели «убить» мистера Бига еще в финале первого полнометражного фильма «Секс в большом городе». Осуществить задуманное им удалось только во время съемок продолжения сериала.

Напомним, мистер Биг из "Секс в большом городе" записал эмоциональное послание к украинской певице.

Как сообщала Politeka, расстроенная Димопулос разнесла продолжение "Секса в большом городе" в пух и прах.

Также Politeka писала, что продолжение "Секса в большом городе" началось со скандала.