Известная украинская певица и телеведущая, подружка и кума Дзидзьо Оля Цибульская, которая сегодня празднует день рождения, рассказала о важном событии

Как передает Politeka.net, Ольга Цибульская сегодня празднует день рождения и решила рассказать поклонникам о самом знаменательном подарке.

Как оказалось, Цибульская является фанаткой сериала «Секс в большом городе», в котором одну из ведущих ролей сыграл Мистер Биг (Крис Нот). И мужчина записал для певицы оригинальное поздравление, чем растрогал ее.

«У меня день рождения!36 – это и секс, и город, и ближайшие люди. После приветствия, которое я получила утром от моей команды я поняла – возможно все!! Оказалось, что саунд продюсер американского лейбла, с которым мы обсуждаем сотрудничество, не только имеет связь с моим любимым сериалом, но и дружит с ним 🔥» - эмоционально пишет Цибульская.

«Привет, крошка! Я слышал, что ты готовишь клип на свою песню. Приезжай в Нью-Йорк, у меня есть свой рок-н-рол бар, хочу, чтобы ты там спела. А мы будем обсыпать тебя лепестками роз. Ты порвешь этот мир, ты – главная киса. И это говорю тебе я, Мистер Биг. Хочу пожелать тебе удачи, я бы очень хотел приехать в Украину, если получится – буду искать твой концерт! Ты одна из лучших певиц, у тебя все будет круто» - выразил свои мысли Крис Нот.

Напомним, сейчас выходит продолжение «Секса в большом городе»: сериал о жизни нью-йоркских подруг возвращается на экраны через семнадцать лет после выхода последней серии.

Напомним, что Оля Цибульская в коротких шортах похвасталась ножками: "Это…".

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