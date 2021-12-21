Американского актера Криса Нота, Мистера Бига из сериала "Секс в большом городе" после обвинений в домогательствах сразу от двух женщин стали увольнять со всех последних проектов

Американский актер Крис Нот лишился роли в новом сезоне сериала «Уровнитель» после скандала с заявлениями нескольких женщин о домогательствах. Об стало известно из сообщений The New York Times с официальным заявлением студии Universal Television и телеканала CBS, которые снимают сериал.

Напомним, что в сериале Крис Нот играл роль бывшего директора ЦРУ и друга главной героини. Сейчас создатели «Уравнителя» не комментируют причин увольнения Нота. Однако такое решение было принято фактически сразу после того, как несколько женщин обвинили актера в сексуальном насилии.

Сам актер подчеркнул, что все встречи были добровольны и по согласию. На данный момент уже известно, что Нот лишился ещё и 12 млн долларов. На фоне скандала сорвалась сделка о продаже бренда текилы, совладельцем которого он является.

Также его жена уже забрала ребёнка и отказалась отмечать с Крисом Рождество, новостей о разводе пара не публиковала.

Также сразу две женщины, которые не знакомы друг с другом, заявили, что Крис Нот их домогался, в разное время и при разных обстоятельствах. Об этом говорится в новой статье The Hollywood Reporter.

Первый инцидент якобы произошел в Лос-Анджелесе в 2004 году с актрисой Зои Листер Джонс. На то время ей было 22 года, она снималась в "Законе и порядке", а также работала в клубе в Нью-Йорке, который принадлежал Крису Ноту.

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