Колишній герой шоу "Холостяк", телеведучий Микита Добринін розповів, де хоче провести холодну погоду, опублікувавши знімки в стильному образі.

Телеведучий Микита Добринін після завершення проекту "Холостяк" продовжив будувати стосунки з блогеркою Дашею Квітковою, пара одружилася і нещодавно стала батьками сина Лева, пише Politeka.net.

Телеведучий - турботливий батько. Нещодавно він показував, як провів час з сином, і переживав за нього, адже у Лева почали різатися зубки, і тому піднялася температура.

А на нових кадрах Микита Добринін постав в одязі чорного кольору і модних черевиках, а в пості він розповів, де хотів провести час в будь-яку погоду.

"- у таку погоду хочеться лежати і нікуди не виходити.

- в яку саме?

- у будь-яку", - написав телеведучий.

За годину пост зібрав багато лайків і коментарів.

"Гуляю в будь-яку погоду))", " щоб вижити, треба в будь-яку погоду підніматися і йти на роботу...", "🙏🙏🙏", "🔥🔥🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Микита Добринін зізнався, що насамперед потрібно виховувати себе, а не дітей.

Примітно, що Льву вже виповнилося чотири місяці.

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