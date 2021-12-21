Телеведучий Микита Добринін після завершення проекту "Холостяк" продовжив будувати стосунки з блогеркою Дашею Квітковою, пара одружилася і нещодавно стала батьками сина Лева, пише Politeka.net.
Телеведучий - турботливий батько. Нещодавно він показував, як провів час з сином, і переживав за нього, адже у Лева почали різатися зубки, і тому піднялася температура.
А на нових кадрах Микита Добринін постав в одязі чорного кольору і модних черевиках, а в пості він розповів, де хотів провести час в будь-яку погоду.
"- у таку погоду хочеться лежати і нікуди не виходити.
- в яку саме?
- у будь-яку", - написав телеведучий.
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За годину пост зібрав багато лайків і коментарів.
"Гуляю в будь-яку погоду))", " щоб вижити, треба в будь-яку погоду підніматися і йти на роботу...", "🙏🙏🙏", "🔥🔥🔥", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Микита Добринін зізнався, що насамперед потрібно виховувати себе, а не дітей.
Примітно, що Льву вже виповнилося чотири місяці.
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