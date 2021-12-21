Бывший герой шоу «Холостяк», телеведущий Никита Добрынин рассказал, где хочет провести холодную погоду, опубликовав снимки в стильном образе.

Телеведущий Никита Добрынин после завершения проекта "холостяк" продолжил строить отношения с блогершей Дашей Квитковой, пара поженилась и недавно стала родителями сына Льва, пишет Politeka.net.

Телеведущий - заботливый отец. Недавно он показывал, как провел время с сыном, и переживал за него, ведь у Льва начали резаться зубки, и поэтому поднялась температура.

А на новых кадрах Никита Добрынин предстал в одежде черного цвета и модных ботинках, а в посте он рассказал, где хотел провести время в любую погоду.

"-в такую погоду хочется лежать и никуда не выходить.

-в какую именно?

-в любую", - написал телеведущий.

За час пост собрал много лайков и комментариев.

"Гуляю в любую погоду))", "Чтобы выжить, надо в любую погоду подыматься и идти на работу…", "🙏🙏🙏", "🔥🔥🔥", - написали пользователи Сети.

Отметим, Никита Добрынин признался, что прежде всего нужно воспитывать себя, а не детей.

Примечательно, что Льву уже исполнилось четыре месяца.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина поделилась настроением, устроив фотосессию с сыном у зеркала

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