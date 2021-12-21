Телеведущий Никита Добрынин после завершения проекта "холостяк" продолжил строить отношения с блогершей Дашей Квитковой, пара поженилась и недавно стала родителями сына Льва, пишет Politeka.net.
Телеведущий - заботливый отец. Недавно он показывал, как провел время с сыном, и переживал за него, ведь у Льва начали резаться зубки, и поэтому поднялась температура.
А на новых кадрах Никита Добрынин предстал в одежде черного цвета и модных ботинках, а в посте он рассказал, где хотел провести время в любую погоду.
"-в такую погоду хочется лежать и никуда не выходить.
-в какую именно?
-в любую", - написал телеведущий.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Мишина после расставания с Эллертом рассказала о своих заработках и Артуре Логае: "Было бы неплохо..."
"Мисс Украина Вселенная" Неплях с бинтами на лице показала кадры из больницы: "После операции по удалению..."
Репяхова после намека на расставание с Павликом впечатлила новостями: «Нашла у сыночка…»
Анна Богдан попала на семейное торжество "Холостяка" Заливако, кадры: "Ей сегодня 100 лет..."
За час пост собрал много лайков и комментариев.
"Гуляю в любую погоду))", "Чтобы выжить, надо в любую погоду подыматься и идти на работу…", "🙏🙏🙏", "🔥🔥🔥", - написали пользователи Сети.
Отметим, Никита Добрынин признался, что прежде всего нужно воспитывать себя, а не детей.
Примечательно, что Льву уже исполнилось четыре месяца.
Напомним, жена "Холостяка" Добрынина поделилась настроением, устроив фотосессию с сыном у зеркала
Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Добрынина растаяла в объятиях звездного мужа
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина показала, как они украсили елку в их новом роскошном доме