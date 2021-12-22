44-річна Кравець стала гостею програми Маші Єфросиніної. Мова зайшла про сімейне життя Олени. Цього року артистка з чоловіком, бізнесменом Сергієм Кравцем, відзначили 19-ту річницю весілля. При цьому разом вони трохи більше, з 1997-го, тобто вже 24 роки. За цей час у пари народилося троє дітей: старшій дочці Маші вже 18 років, а ось молодшим, двійнятам Вані і Каті всього п'ять.

Кравець поділилася думкою, що справжні довгі шлюби, безумовно, укладаються на небесах. За 24 роки відносин з чоловіком у них тільки раз трапилася серйозна сварка. Олена тоді була більш радикальна, ніж її благовірний, і навіть готувалася до розлучення, але, на щастя, обійшлося.

За словами Кравець, вони з чоловіком зайшли в тупиковий період життя після народження двійні. Зірка "Квартал 95" заявила, що вони були не готові, так як на той час відчували якісь особистісні кризи, що просто наклалися один на одного і дали поштовх до сварок.

"І коли трапилася двійня, це була якась лавина, що увірвалася в наше життя, і це перевернуло весь наш життєвий уклад. Одна дитина - це одна. А дві - це не дві, а якось більше. І щось нас занесло. Вибився грунт з-під ніг. Ми стали мамою і татом", - розповіла Кравець.

Заслуги того, що їхні стосунки все-таки вирівнялися, актриса повністю приписує чоловікові. А також зізналася, що вони були змушені тоді звернутися за допомогою до психолога.

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