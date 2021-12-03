Актриса "Квартал 95" Елена Кравец расплакалась прямо на сцене во время выступление, когда они с коллективом исполняли финальную песню.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, звезда "Квартал 95" Елена Кравец расплакалась во время выступления прямо на сцене. Видео с концерта "Вечернего квартала" опубликовали на странице студии в Instagram.

В ролике можно увидеть, как актеры "Квартал 95" исполняют финальную песню в конце концерта. Слова, музыка и фотографии растрогали до слез не только зрителей в зале, но и самих юмористов. Актриса Елена Кравец тоже не смогла сдержать слез, которые катились по щекам под конец композиции.

В подписи к публикации говорится: "Чтобы быть счастливым здесь и сейчас – нужно отпустить прошлое. Финальная песня до мурашек по коже… Премьера нового "Вечернего Квартала" – в субботу в 20:20 на 1+1".

Напомним, Макс Леонов зацепил звезду "Квартал 95" Кравец откровениями о резких переменах в жизни: "Мой самый...".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец, Верка Сердючка и Позитив заинтриговали украинцев совместным проектом: "Вау, вот это составчик".

Также Politeka писала, что 18-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" показала, как выглядит с новой прической: "Ай какая".