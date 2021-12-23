Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, зацікавила оригінальним чином в чорній сукні з безліччю бус.

Соня Євдокименко не так давно поїхала жити в США, звідки часто ділиться яскравими кадрам, повідомляє Politeka.net. Причому дівчина веде Instagram для себе, але не розповідає про особисте життя і рідко говорить про плани на майбутнє.

Тим не менш, Популярність внучки Софії Ротару продовжує рости-в Instagram нерідко обговорюють зовнішній вигляд і образи, які вона вибирає. Нещодавно Соня з'явилася на світському вечорі в чорній сукні з оригінальною розшивкою з намистом і відразу привернула увагу.

"Сьогодні ввечері з ЖВЛ" - сказано на кадрах.

Також Євдокименко встигла не тільки попозувати перед фотографами, а й дала невелике інтерв'ю, а також зробила кілька окремих пам'ятних фото. Золотистий загар дівчини теж виглядав досить вдало, адже вона тільки повернулася з відпочинку, який провела на Карибських островах.

На кадрах Соня Євдокименко показала моменти з розкішного весілля, на яку вона вирушила зі своїм нареченим-мільйонером зі списку Forbes - Денисом Жадановим.



Відзначити, Соня Євдокименко народилася 30 травня 2001 року в Києві. Красуня з дитинства займалася танцями, музикою, малюванням і брала уроки вокалу.

Також з юних років внучка Ротару відвідувала модельну школу, і вже в той час стала обличчям Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

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