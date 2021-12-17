Праздничный концерт "Вечернего квартала" во Дворце "Украина" в Киеве растянулся на два дня - София Ротару выступала во второй вместе с MONATIK, Тиной Кароль и Антителами. На официальной страничке певицы в Инстаграм опубликовали кадры с мероприятия, что засняли зрители, передает Politeka.net.

74-летняя артистка спела на сцене "Квартал 95" несколько своих хитов, включая "Белую зиму". Ротару появилась в красном блестящем костюме и черной блузе. В этом же наряде звезда выступала 4 декабря на подобной новогодней съемке юбилейной "Песни года" в Москве.

Публика бурно обсуждает появление Ротару на сцене "Вечернего квартала":

"Легендарная 🤍"

"Ей 74 года, а такое чувство, как ей всего лишь 30"

"Восхищаюсь"

"Какой же новый год без Софии Ротару"

"Она нереально красивая! 🔥"

Добавим, перед этими двумя масштабными "вылазками" в свет в Сети ходили слухи о тяжелой болезни Ротару. В частности, пользователи разглядели у нее тремор рук во время частной вечеринки в Берлине. А неделей спустя София Михайловна напугала фанатов дрожащей головой. Звезду засняли в зрительском зале на церемонии вручения наград "Национальная легенда Украины" в ноябре. Многие сделали предположение, что у нее может быть болезнь Паркинсона.

Напомним, у Ротару сдали нервы на российской "Песне года", момент попал на видео: "Куда вышел?"

А еще Politeka писала, София Ротару после слухов о тяжелой болезни появилась на съемках и удивила внешностью: "Нет слов..."

Также Politeka сообщала, что Софию Ротару и MARUV застали в Москве в объятиях Киркорова: "Филя шалун"