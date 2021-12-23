Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, заинтересовала оригинальным образом в черном платье с множеством бус.

Соня Евдокименко не так давно уехала жить в США, откуда часто делится яркими кадрам, сообщает Politeka.net. Причем девушка ведет Инстаграм для себя, но не рассказывает о личной жизни и редко говорит о планах на будущее.

Тем не менее, популярность внучки Софии Ротару продолжает расти - в Инстаграм нередко обсуждают внешний вид и образы, которые она выбирает. Недавно Соня появилась на светском вечере в черном платье с оригинальной расшивкой с бусами и сразу привлекла внимание.

"Сегодня вечером с ЖВЛ" - сказано на кадрах.

Также Евдокименко успела не только попозировать перед фотографами, но и дала небольшое интервью, а также сделала несколько отдельных памятных фото. Золотистый загар девушки тоже выглядел весьма удачно, ведь она только вернулась из отдыха, который провела на Карибских островах.

На кадрах Соня Евдокименко показала моменты с роскошной свадьбы, на которую она отправилась со своим женихом-миллионером со списка Forbes - Денисом Жадановым.



Отметим, Соня Евдокименко родилась 30 мая 2001 года в Киеве. Красотка с детства занималась танцами, музыкой, рисованием и брала уроки вокала.

Также с юных лет внучка Ротару посещала модельную школу, и уже в то время стала лицом Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Напомним, невестка Ротару показала свою дочь Соню во всей красе

Как сообщала Politeka, племянница Ротару в странном наряде удивила видом

Также Politeka писала, что София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале