Відома ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко з донькою Катериною з'явилася в компанії своїх колег на прем'єрі відомого мультфільму.

Марічка Падалко показала, як провела час з молодшою дочкою в компанії ведучих Юрія Горбунова і Святослава Гринчука, передає Politeka.net.

Компанія прийшла на прем'єру мультфільму "Співай 2", який розповідає про друзів, яких чекає нова музична пригода.

"Я і насміялася, і наплакалася, і збираюся подивитися знову вже всією сім'єю. Підходить для будь-якого віку, багато впізнаваних пісень різних років, класна озвучка головного героя by @gorbunovyuriy, і не має ніякого значення, чи бачили ви першу частину анімації. Не віриться, що від цієї прем'єри вже пройшло п'ять років!", - написали Марічка Падалко.

За словами телеведучої, в мультфільмі нічого немає від нового року, але він ідеально підходить по атмосфері.

"Бачили першу частину? Для дітей - це як пів життя назад)", - додала Марічка Падалко.

"Марічка, ти красива, ти мені дуже подобаєшся! 🍀🎄🥰😘😍😻👄🍓❤️🔥🌹💋🍓🇩🇪🇺🇦", "Я в шоці яка симпатична дівчина боже мій принцеса ти🔥", - написали користувачі Мережі.

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