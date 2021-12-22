Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк), родом з України, нагадала про настання новорічних свят і розповіла, що зараз потрібно встигнути зробити.

Ані Лорак завоювала любов мільйонів, завдяки своїй творчості, передає Politeka.net. Тільки в Instagram за її сторінкою стежать 7,2 мільйона користувачів мережі. В акаунті співачка розповідає про життя і творчість.

У новому пості зірка опублікувала фото зі снігового лісу. Красуня позувала на балконі, прикрашеному ялинковими гілками і кульками. Ані Лорак влаштувала фотосесію.

"Новорічна казка вже близько☺️

Залишилося всього 10 днів до чарівництва, встигніть загадати бажання💥", - написала артистка.

За 50 хвилин публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Красуня ❤️ з наступаючим, Кароліна! 🎄 ❤ ", "Ну чому ви завжди така прекрасна? 😍 З Наступаючим! 🥳 🎁 ", "Ви така красива! Тепла вам у ці морозні дні грудня, Кароліна❤️❤️❤️"," Кароліночка! Які гарні ваші зимові фото!⭐ 🔥 ", "Ви - королева в житті і на сцені!❤️👸🔥", " Кааайф😍дивлюся на фото і новорічний настрій відразу з'являється❤️ Головне не тільки встигнути загадати, але ще і щоб вони збулися✨ ",- написали користувачі Мережі.

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