Как пишет Politeka.net, 43-летняя Ани Лорак засветилась на улице в теплой куртке и шапке. На лице у певицы красовался идеальный макияж, который сделал ее похожей на голливудскую красотку. Артистка похвасталась снегом, который выпал в России, где она сейчас находится.
«Зима в этом году невероятно красивая. А в вашем городе уже выпал снег?», - подписала фото звезда.
В комментариях Ани Лорак оставили массу приятных слов.
«Вы такая красивая! Ваша улыбка поднимает настроение даже в самые тяжёлые моменты», «Божечки, что за принцесса такая? Ваша улыбка – это лучшее, что может быть, особенно после тяжелого дня в начале недели!», «Вааау, вы как королева из зимней сказки!», «Какая вы замечательная. Ангел!», «Какая вы у нас красивая снегурочка!», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Ани Лорак похвасталась подтянутой фигуркой в коротком топе: "Держу баланс".
Как сообщала Politeka, Ани Лорак в наряде с прозрачной юбкой покрасовалась на сцене: "Шик, блеск, восторг".
Также Politeka писала, что Ани Лорак очаровала видом в прозрачном платье: "С таким великолепным образом...".