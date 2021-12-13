Как пишет Politeka.net, 43-летняя Ани Лорак засветилась на улице в теплой куртке и шапке. На лице у певицы красовался идеальный макияж, который сделал ее похожей на голливудскую красотку. Артистка похвасталась снегом, который выпал в России, где она сейчас находится.

«Зима в этом году невероятно красивая. А в вашем городе уже выпал снег?», - подписала фото звезда.

В комментариях Ани Лорак оставили массу приятных слов.

«Вы такая красивая! Ваша улыбка поднимает настроение даже в самые тяжёлые моменты», «Божечки, что за принцесса такая? Ваша улыбка – это лучшее, что может быть, особенно после тяжелого дня в начале недели!», «Вааау, вы как королева из зимней сказки!», «Какая вы замечательная. Ангел!», «Какая вы у нас красивая снегурочка!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ани Лорак похвасталась подтянутой фигуркой в коротком топе: "Держу баланс".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в наряде с прозрачной юбкой покрасовалась на сцене: "Шик, блеск, восторг".

Также Politeka писала, что Ани Лорак очаровала видом в прозрачном платье: "С таким великолепным образом...".