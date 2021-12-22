Певица Ани Лорак (Каролина Куек), родом из Украины, напомнила о наступлении новогодних праздников и рассказала, что сейчас нужно успеть сделать.

Ани Лорак завоевала любовь миллионов, благодаря своему творчеству, передает Politeka.net. Только в Инстаграм за ее страницей следят 7,2 миллиона пользователей Сети. В аккаунте певица рассказывает о жизни и творчестве.

В новом посте звезда опубликовала фото со снежного леса. Красотка позировала на балконе, украшенном елочными ветками и шариками. Ани Лорак устроила фотосессию.

"Новогодняя сказка уже близко❣️

Осталось всего 10 дней до волшебства, успейте загадать желания💥", - написала артистка.

За 50 минут публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Красотка ❤️ с наступающим, Каролина! 🎄❤", "Ну почему вы всегда такая прекрасная? 😍 С Наступающим! 🥳🎁", "Вы такая красивая! Тепла вам в эти морозные дни декабря, Каролина❤️❤️❤️", "Каролиночка! Какие красивые Ваши зимние фото!⭐🔥", "Вы - королева в жизни и на сцене!❤️👸🔥", " Кааайф😍Смотрю на фото и новогоднее настроение сразу появляется❤️ Главное не только успеть загадать, но ещё и чтобы они сбылись✨ ", - написали пользователи Сети.

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