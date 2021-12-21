Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Ани Лорак, которая долгие годы выступает на российских сценах и телеканалах, часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась рекламным видео, в котором похвасталась своей естественной красотой.
В ролике Ани появилась в элегантном образе, видно, что на ней белоснежный пиджак и светлый топ. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж. Собственно, и рекламирует она косметику, так что на видео можно увидеть ее лице крупным планом.
В подписи к публикации Лорак рассказала о наборе косметики от нее: "Порадуйте своих близких красивым новогодним подарком от нас". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Моя богиня", "Принцесса", "Самая красивая", "Какая красивая", "Красотка", "Моя любимая певица", "Самая красивая", "Единственная, слов нет", "Очень красивая и эти фрагменты видео завораживают. Очень хочется! Но, есть но", "Вам очень идет эта косметика", "Красотка", "Твоя красота восхищает, божественно", "Очень красивое видео".
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