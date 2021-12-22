Актриса і гумористка з "Квартал 95", Олена Кравець, похвалилася молодіжним образом, демонструючи кадри свого перевтілення в сторіс Instagram.

Олена Кравець виглядає чудово у свої 44 роки, пише Politeka.net. Зірка ретельно стежить за зовнішністю.

Зокрема, прийти у форму після другої вагітності артистці допоміг спорт, а точніше - пілатес, а також стрейчинг.

Примітно, що зірка все життя займається спортом і спробувала різні його види.

Крім того, Олена Кравець - прихильниця здорового харчування, але без фанатизму. З напоїв вона любить зелений і трав'яний чай.

Зірка намагається стежити за вагою і вважає за краще в якості десерту натуральні солодощі без цукру. Тому зірка може похвалитися ідеальною зовнішністю.

У новому сторіс Олена Кравець показала себе практично без макіяжу, блиснувши стильною укладкою.

Красуня взяла в руку пензлик, і прикрила нею камеру, а потім з'явилася вже з макіяжем, осяваючи посмішкою. На тлі грала весела пісня.

"Чекаю, коли випустять такий пензлик для тих, хто вічно спізнюються, як я) щоб так ррраз!,- і: "Дорогий, я готова, виходимо", - написала Олена Кравець.

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