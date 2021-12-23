Як передає Politeka.net, Віталій Козловський є відомим українським співаком. Він прославився ще у 2003-му році, коли переміг на телепроєкті "Шанс". Весь цей час співак веде сольну кар'єру. В кінці літа Козловський пережив велику трагедію, артист втратив свого батька.
Так, цього разу артист опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Віталій Козловський показав, як змінився зовні. Він зважився кардинально змінити свій образ і збрити вуса і бороду, без яких його незвично бачити. Після цього, він відразу примолодився і став виглядати набагато молодше. Варто відзначити, що зараз артисту 36 років.
"А ми сьогодні кліп знімаємо", - розповідає Віталій Козловський.
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"Сьогодні я несподівано повернувся у свої 16. Як краще?", — запитав співак.
Реакцій і коментарів поки немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.
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