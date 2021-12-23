Известный украинский артист Виталий Козловский решился на резкие перемены во внешности и сбрил бороду. Певец показал, как он теперь выглядит.

Как передает Politeka.net, Виталий Козловский является известным украинским певцом. Он прославился еще в 2003-ем году, когда победил на телепроекте "Шанс". Всё это время певец ведет сольную карьеру. В конце лета Козловский пережил большую трагедию, артист потерял своего отца.

Так, на этот раз артист опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Виталий Козловский показал, как изменился внешне. Он решился кардинально сменить свой образ и сбрить усы и бороду, без которых его непривычно видеть. После этого, он сразу примолодился и стал выглядеть намного моложе. Стоит отметить, что сейчас артисту 36 лет.

"А мы сегодня клип снимаем", — рассказывает Виталий Козловский.

"Сегодня я неожиданно вернулся в свои 16. Как лучше?", — спросил певец.

Реакций и комментариев пока нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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