Звістка стала великим шоком для сім'ї, друзів і шанувальників 34-річного уродженці Одеси Жори Королева. Подробиці повідомила екс - кохана танцюриста і мати його дочки Анна Кузнєцова у своєму Instagram.

Останні 18 років танцюрист жив у Польщі, де швидко завоював симпатію публіки і журі. Його скромність і професіоналізм теж захоплювали партнери, з якими він танцював.

Дозвілля Жора Корольов присвячував рідним, багато уваги приділяв дочці. Юна Соня якраз чекала зустрічі з татом. Однак спільний обід не відбувся.

"Вчора помер Жора Корольов. Йому було всього 34 роки, і, незважаючи на те, що він багато чого домігся, йому ще так багато потрібно було зробити ... Хоча наші шляхи розійшлися багато років тому, він все ще був частиною мого життя як батько Соні. Загибель кожної людини-це велика трагедія. Вчора ця трагедія торкнулася сім'ю, родичів і друзів Жори, але особливо вона вдарила по Соні, у якої були теплі і люблячі стосунки з батьком», - йдеться в повідомленні мами дівчинки.

Той день Жора Корольов збирався провести з дочкою.

"Вчора Жора планувала відвезти Соню на кілька годин на прогулянку і вечерю... Але замість довгоочікуваної зустрічі з татом Соня почула звістку про його смерть... ТАТО за нею більше не приїде... Жорстокий удар долі, особливо напередодні Святвечора і 11-го дня народження... Я бачила і відчувала відчай своєї дитини і можу тільки уявити, які важкі моменти переживають і родичі Жори - його улюблена Евеліна, мама Марина, сестра Кароліна, друзі ... біль. Ми прощаємося з теплим, люблячим людиною, повним пристрасті і мрій. Неординарна особистість і великий талант. Жора залишиться в нашій пам'яті...",- написала Анна Кузнєцова.

Причиною смерті молодого танцюриста називають запалення серцевого м'яза.

Як пише yavp.pl, Жора Корольов народився в Одесі в 1987 році. Танцями він займався з 8 років. У 15 років виїхав до Німеччини, звідки в 2003 році переїхав до Польщі. Корольов мав вищий міжнародний" S " клас з латиноамериканських і стандартних танців. Знявся в "Танцях з зірками" на TVN (2007-2008) і в" Танцях з зірками " на Polsat (2016-2017).

Також Жора Корольов грав у популярних серіалах "Egzamin z życia" або "Pierwsza miłość", у програмі "Jak oni śpiewają", в фільме "Kochaj i dance" і в серіалах "Niania" та "Ojciec Mateusz".

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