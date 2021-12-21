Советский актер Владимир Конкин, сыгравший Шарапова в фильме "Место встречи изменить нельзя", год назад потерял дочь Софию, погибшую при странных обстоятельствах. Следствие, наконец, завершилось и дело передали в суд.

20 декабря состоялось первое судебное слушание по поводу гибели 32-летней Софии - девушка утонула в бассейне московского фитнес-клуба Jump. Конкин отказался комментировать, зато с заявлением от его имени выступила адвокат Юлия Нитченко, пишет NEWS.ru.

По ее словам, актер боится, что может не дожить до конца суда. Правозащитница назвала состояние 70-летнего Конкина неудовлетворительным - он много переживает из-за того, что в СМИ начали очернять его семью после гибели дочери. Постоянные стрессы негативно влияют на его здоровье, тем более, что он инвалид II группы.

"Говорит, что если так дальше будет происходить (снова выйдут в эфир негативные передачи, - ред.), "я не доживу до конца суда, сердце не выдержит", — отметила адвокат Конкина.

Учредителю и управляющей фитнес-клуба, где произошла трагедия, Анне Андриановой предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья посетителей. Ей светит до шести лет тюремного закючения.

Кроме того, родственники погибшей потребовали компенсацию морального ущерба в размере 11 миллионов рублей, и суд одобрил этот иск.

Добавим, о том, что София умерла ее семья узнала спустя два дня после ее исчезновения. Оказалось, что девушка провела некоторое время в реанимации, куда ее доставили из фитнес-клуба. У Софии осталась дочь, которой сейчас 12 лет.

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